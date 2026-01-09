Cayó el autor del brutal crimen en una parrilla de San Roque

Tras un procedimiento que se realizó en las últimas horas, fue detenido el sospechoso de haber asesinado a su hermano en una parrilla ubicada a metros del dique San Roque. El brutal ataque se produjo el pasado 30 de noviembre, provocó una fuerte conmoción entre los vecinos del Valle de Punilla y dejó un saldo fatal: la muerte de Gustavo Claudio Vetere, de 63 años.

Una intensa búsqueda se hizo en las últimas semanas a cargo de la Brigada de Investigaciones, bajo las órdenes del comisario Carlos Peralta y el comisario Emilio Pirez, finalmente, se logró dar con Salvador Oviedo, de 61 años.

Se realizaron cinco allanamientos en los barrios San Roque y Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba y en la localidad de Villa del Prado, lo que hizo que el prófugo se sintiera acorralado por los investigadores y finalmente decidiera entregarse en Tribunales.

Según pudo reconstruirse, la víctima había participado del cumpleaños de su hija en la capital cordobesa y al regresar a su hogar, ubicado detrás de la Parrilla Braian Bruno, fue abordado por su hermano. Éste ingresó por una puerta que da a un patio, lo sorprendió en su habitación y le disparó a quemarropa.

Luego del ataque, se dio a la fuga y permaneció prófugo por más de un mes.

El caso quebró la tranquilidad de la comuna de San Roque, cercana a la ciudad de Villa Carlos Paz, y trascendió que Vetere se había instalado en la zona en 2011 y comenzó a explotar comercialmente el restaurante ubicado frente al embalse.