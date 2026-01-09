Cayó un joven que estaría detrás de varios robos en Punilla

Tras allanamientos que se realizaron durante las últimas horas, fue detenido un joven de 18 años que estaría vinculado a dos hechos delictivos ocurridos en Casa Grande y La Falda. Los procedimientos estuvieron a cargo del personal del Departamento de Investigaciones Criminales de Punilla Norte y se llevaron adelante en viviendas de los barrios Villa Caprichosa y San Jorge.

Los efectivos lograron el secuestro de un teléfono celular perteneciente a una de las víctimas, además de prendas de vestir y una mochila que habrían sido utilizadas por los autores al momento de cometer los ilícitos.

Los elementos probatorios fueron incorporados a la causa para las pericias correspondientes.

En la causa, tomó intervención la Fiscalía de Cosquín y trascendió que el joven sería autor de un robo en un local comercial y responsable de la sustracción de una motocicleta.