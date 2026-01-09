Cuatro detenidos tras una seguidilla de robos en comercios de barrio Güemes

Tres hombres y una mujer fueron detenidos en barrio Güemes luego de ser sorprendidos tras robar en dos comercios de la zona. El operativo se concretó gracias al seguimiento realizado a través de las cámaras del sistema 911.

El procedimiento tuvo lugar en la víspera, en la intersección de Belgrano y San Luis, donde personal policial logró interceptar a los sospechosos: tres hombres de 29, 30 y 38 años y una mujer de 34. Minutos antes, el grupo había ingresado a una vinoteca del sector, de donde sustrajo bebidas alcohólicas y otros elementos.

Además, los mismos individuos habrían robado varios perfumes de una farmacia Farmacity ubicada en las inmediaciones. Al momento de la detención, los efectivos secuestraron un corta pernos y recuperaron la totalidad de los elementos sustraídos.

Tras el operativo, los aprehendidos fueron trasladados junto a lo incautado a sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.