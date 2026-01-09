Detuvieron en Corrientes a un ciudadano venezolano con antecedentes penales

Un ciudadano venezolano con antecedentes por homicidio y presuntos vínculos con la organización criminal Tren de Aragua fue detenido en Corrientes cuando intentaba cruzar ilegalmente hacia Paraguay, en el marco del refuerzo de controles migratorios y fronterizos.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el operativo fue realizado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y se inició a partir de información aportada por Interpol Venezuela, que indicó que el hombre contaba con antecedentes penales y presentaba tatuajes con simbología asociada a esa organización transnacional.

El detenido había ingresado a la Argentina de manera irregular hace seis días a través de un paso fronterizo no habilitado. Permanece bajo custodia, mientras la Dirección Nacional de Migraciones avanza con el proceso de expulsión del país.

“La Argentina no es refugio de delincuentes”, señalaron desde la cartera de Seguridad en un comunicado al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas.