En medio de la lluvia, un auto derrapó y terminó en un canal de agua

En medio de la intensa lluvia que se registraba sobre la ciudad de Córdoba, un auto derrapó, terminó en un canal de agua y tuvieron que rescatar al conductor. Según pudo conocerse, el hecho se produjo el jueves pasado en las inmediaciones de un complejo deportivo cercano a la Avenida Circunvalación, en el Camino a las 60 Cuadras.

Luego del accidente, el automovilista fue asistido por transeúntes y personal de seguridad que patrullaba el sector.

El hombre está en buen estado de salud y pese a que intentó extraer el rodado mediante el uso de sogas, lo cierto es que no se logró hacerlo y el propietario deberá abonar la suma de $350.000 para contratar una grúa y sacarlo del desagüe.

La situación quedó registrada en videos e imágenes que no tardaron en hacerse virales en las redes sociales.