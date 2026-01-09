Festival BUM-BUM y controles: la seguridad hará foco en los "naranjitas"

Este sábado 10 de enero se realizará el festival BUM-BUM en el Playón Norte del Estadio Mario Alberto Kempes, con la presentación de distintos artistas. Por tal motivo, se dispuso un operativo de seguridad especial para acompañar el normal desarrollo del evento y realizar controles sobre naranjitas en los alrededores.

Los ingresos al predio estarán habilitados a partir de las 16, y se deberá asistir con entrada física o código QR. En cuanto al estacionamiento, el público podrá utilizar Playa Sur y el sector bajo de Circunvalación.

Además, se pondrán en marcha colectivos especiales que saldrán desde la plaza Héroes de Malvinas a las 21, con retorno hasta el Patio Olmos al finalizar el último show.

Desde la organización se recordó que está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas, banderas, paraguas y cualquier elemento contundente o cortopunzante, por lo que se recomienda llegar con antelación y respetar las indicaciones del personal.