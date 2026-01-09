Filmaron a un conductor haciendo una maniobra peligrosa en las Altas Cumbres

Un conductor quedó filmado en un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales y donde puede verse cómo sobrepasó a dos autos en un tramo de doble línea amarilla en las Altas Cumbres, en medio de la intensa tormenta que se registraba ayer en las sierras de Córdoba.

El accionar del automovilista casi termina en una tragedia y volvió a encender la alarma.

Según pudo conocerse, el hecho ocurrió en el día de ayer alrededor de las 18 horas sobre la Ruta Provincial 34, a la altura del ingreso al Parque Nacional Quebrada del Condorito, una zona que es considera de alto tránsito turístico.

En la primera secuencia, puede verse cómo adelanta a otro vehículo y repite la misma acción con un camión. Todo ocurrió en medio de la intensa lluvia que se registraba en la zona y que había vuelto peligrosa la calzada por el agua acumulada. Las imágenes también revelan el momento en que aparece un auto de frente y el conductor debe meterse ajustadamente entre dos vehículos.