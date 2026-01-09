Grave: Una niña fue tragada por una boca de tormenta sin tapa

Buenos Aires
Grave: Una niña fue tragada por una boca de tormenta sin tapaOcurrió ayer en Lomas de Zamora. La menor está fuera de peligro, pero sufrió golpes en el rostro y una fractura de tabique nasal. Vecinos advierten por el riesgo que representan estas aberturas en la vía pública
Un grave hecho ocurrió ayer en el barrio Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, cuando una nena cayó en una boca de tormenta que se encontraba sin tapa, en plena vía pública. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad y generó fuerte preocupación entre vecinos de la zona.
La menor fue asistida y se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió lesiones en el rostro y la fractura del tabique nasal, producto de la caída. El accidente ocurrió mientras caminaba por la calle, en un sector donde la abertura no contaba con señalización ni protección.
Las imágenes muestran la peligrosidad de la situación: la boca de tormenta está a nivel del asfalto y resulta difícil de advertir, especialmente para niños. Vecinos señalaron que no se trata de un caso aislado y que existen otras bocas abiertas o sin tapas en distintos puntos del barrio.