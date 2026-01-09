Grave: Una niña fue tragada por una boca de tormenta sin tapa

Un grave hecho ocurrió ayer en el barrio Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, cuando una nena cayó en una boca de tormenta que se encontraba sin tapa, en plena vía pública. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad y generó fuerte preocupación entre vecinos de la zona.

Estos desgraciados por ganarse unos centavos roban las tapas de las alcantarillas .. Exponiendo a las personas uD83DuDE21uD83DuDE21uD83DuDE21, así como está inocente niña uD83DuDE14uD83DuDE14 pic.twitter.com/0ZraTjuPg8 — uD83EuDE78Anxious VidsuD83DuDD25 (@videosfunny132) January 9, 2026

La menor fue asistida y se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió lesiones en el rostro y la fractura del tabique nasal, producto de la caída. El accidente ocurrió mientras caminaba por la calle, en un sector donde la abertura no contaba con señalización ni protección.

Las imágenes muestran la peligrosidad de la situación: la boca de tormenta está a nivel del asfalto y resulta difícil de advertir, especialmente para niños. Vecinos señalaron que no se trata de un caso aislado y que existen otras bocas abiertas o sin tapas en distintos puntos del barrio.