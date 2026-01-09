Identificaron al cordobés que murió atropellado frente a la casa de Cristina

Finalmente, se conoció la identidad del cordobés que murió tras haber sido atropellado frente a la casa de Cristina Kirchner. El hombre tenía 39 años, era conocido por su apoyo a la ex presidenta y era una presencia constante en las inmediaciones del departamento porteño de Constitución, donde fue embestido por un motociclista que escapaba de la Policía Metropolitana.

Adrián Cherasco falleció en el acto y quedó tendido en la calle San José al 1111 de la ciudad de Buenos Aires.

Junto a él, también fue embestida otra persona que fue trasladada a un hospital por el servicio de emergencias del SAME.

Cherasco era oriundo de la localidad de Los Cóndores y solía acompañar las vigilias frente al domicilio de Cristina, muchas veces hacía noche allí mismo y otras se quedaba en la Terminal de Retiro. Según pudo conocerse, solía trabajar en la Municipalidad de su localidad natal, era un ferviente militancia y había sido bautizado como «Adrián Córdoba».