La Calera refuerza la prevención en las márgenes del río tras la crecida

Con 24 kilómetros de río que atraviesan su ejido urbano, La Calera intensifica las tareas de prevención y monitoreo en las márgenes del río, ante el aumento del caudal registrado en las últimas horas.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios informaron que no se registran personas evacuadas, aunque sí se encuentran anegados algunos vados en sectores puntuales de los barrios El Diquecito y Cantesur, lo que obligó a reforzar los controles y restringir el paso vehicular en esas zonas.