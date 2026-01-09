La FPA desbarató una banda narcofamiliar en barrio Villa Alberdi: cinco detenidos

Tras varios meses de investigación, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticularon una banda narco de carácter familiar dedicada a la comercialización de estupefacientes en barrio Villa Alberdi, en la ciudad de Córdoba. Como resultado del operativo, cinco personas mayores de edad quedaron detenidas.

El procedimiento se llevó adelante mediante siete allanamientos simultáneos en distintos domicilios del barrio, ubicados a pocas cuadras entre sí. Según se informó, cuatro de las viviendas funcionaban como puntos de venta de drogas, mientras que las otras tres eran utilizadas como lugares de resguardo.

Durante los registros, los investigadores secuestraron 323 dosis de cocaína, 19 plantas de cannabis sativa, una motocicleta, $2.151.000 en efectivo y diversos elementos considerados de interés para la causa.

En el marco del operativo fueron detenidos tres hombres de 60, 42 y 30 años, y dos mujeres de 36 y 18 años, quienes mantenían vínculos familiares y de vecindad entre sí. Además, se indicó que tres de los arrestados contaban con antecedentes por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Feria, los detenidos fueron trasladados a sede judicial y quedaron a disposición de la Justicia.