Preocupación en Bell Ville: una recién nacida dio positivo de cocaína

Una beba recién nacida dio positivo de cocaína en el Hospital Regional José Antonio Ceballos de Bell Ville, un hecho que encendió la alarma en el sistema de salud local y motivó la inmediata activación de los protocolos médicos, sanitarios y legales.

El caso se conoció hace aproximadamente 48 horas, cuando la madre, que había dado a luz en el hospital, fue sometida a los estudios de rutina y el resultado arrojó positivo para cocaína. Posteriormente, los análisis realizados a la recién nacida confirmaron la presencia de la misma sustancia.

En diálogo con Cadena 3, el director del hospital, doctor José María Ruíz, calificó el episodio como “una noticia dolorosa para la institución”. Ante esta situación, la beba fue internada en el área de neonatología, donde permanece bajo estricto control médico, mientras que se dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para resguardar los derechos de la menor.

Según explicó Ruíz, la revisión de la historia clínica permitió detectar antecedentes de consumo problemático en la madre. “La cocaína atraviesa la placenta y puede generar consecuencias en el bebé”, advirtió el profesional, quien remarcó la importancia de un abordaje temprano para reducir posibles secuelas.

En cuanto al estado de salud de la recién nacida, el director indicó que se encuentra estable, aunque aclaró que el riesgo persiste. “Hay que evaluar si puede quedar con daño neurológico, problemas respiratorios o renales. Es una sustancia que produce efectos graves en los adultos; en un recién nacido, sin defensas, el impacto puede ser mayor”, señaló. Por este motivo, el equipo de neonatología, junto al jefe del servicio, realiza un seguimiento permanente.

Ruíz también hizo referencia al impacto emocional que el caso generó en el personal de salud. “Somos una ciudad chica y esto causa mucha tristeza y preocupación. Además, es algo que lamentablemente se está viendo cada vez con más frecuencia”, alertó.

En ese marco, destacó que el hospital de Bell Ville es de tercer nivel en salud mental y funciona como centro de referencia regional. La institución cuenta con pacientes crónicos internados, camas para casos agudos y atención constante de situaciones vinculadas a adicciones, intoxicaciones y cuadros psiquiátricos. “Es una problemática que está en aumento y nos preocupa mucho”, afirmó.

Respecto a los pasos a seguir, el director explicó que, además de la atención médica, se brindará acompañamiento integral. “Seguimos los protocolos provinciales. Tenemos equipos de psicólogos y psiquiatras de guardia que van a acompañar a la mamá y a su entorno. Nuestro compromiso es ayudar tanto al bebé como a la madre”, sostuvo.

Finalmente, Ruíz señaló que las adicciones siguen siendo un tema difícil de abordar socialmente. “En las ciudades chicas muchas veces se habla recién cuando le toca a un familiar. Es un tema tabú, pero está creciendo y necesitamos hablarlo”, concluyó.