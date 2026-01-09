¿Quién era la joven que murió atropellada en el centro de Córdoba?

Un trágico hecho se produjo ayer en el centro de Córdoba, donde una joven de 27 años perdió la vida luego de haber sido atropellada por un colectivo de Coniferal. En medio de la intensa lluvia, la víctima cruzaba una senda peatonal en la esquina de Vélez Sarsfield y 27 de Abril cuando fue embestida por el transporte urbano y quedó tirada en la pavimento.

Se inició una investigación para esclarecer lo sucedido y trascendió la identidad de la joven, identificada como Agustina Pagliero, con domicilio en la capital cordobesa.

La joven sufrió graves heridas luego de haber sido alcanzada por las ruedas traseras del interno 30 de la línea 60, fue asistida en el lugar por el servicio de emergencias pero no respondió favorablemente a las tareas de reanimación.

Una serie de pericias se ordenaron en el lugar y se busca determinar si el chofer cometió una maniobra indebida.