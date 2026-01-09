Rescataron a un perro que había caído a un pozo negro de 10 metros

Efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba rescataron a un perro que había caído a un pozo negro de aproximadamente 10 metros de profundidad en una vivienda de barrio Cerro Norte.

El operativo se desarrolló en un domicilio ubicado en calle Chaquira al 8000, donde un can mestizo de contextura pequeña quedó atrapado en el interior de un pozo socavado que contenía aguas residuales, lo que obligó a desplegar un procedimiento especial para evitar riesgos tanto para el animal como para el personal interviniente.

Según se informó, los bomberos utilizaron sistemas pescantes para asegurar al perro y retirarlo de manera controlada, logrando extraerlo sin que sufriera lesiones. La maniobra demandó precisión y cuidado debido a la profundidad del pozo y las condiciones del lugar.

Una vez fuera, la mascota fue revisada de forma preventiva y posteriormente entregada a su propietario, quien se encontraba presente durante el operativo.