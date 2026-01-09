Río Cuarto: un detenido por intento de homicidio tras allanamientos

Un hombre de 26 años fue detenido en Río Cuarto en el marco de una causa por homicidio en grado de tentativa, luego de una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron un vehículo, dos armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y prendas, elementos considerados clave para el avance de la investigación.

En los operativos participaron efectivos de la Departamental Río Cuarto, junto a Unidades Especiales, personal del SEOM y del ETER, que trabajaron de manera coordinada para concretar las medidas judiciales.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer el hecho que dio origen a la causa.