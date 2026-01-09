Un arquero cordobés sufrió un paro en un entrenamiento y está grave

El arquero cordobés Mauricio Nievas sufrió una descompensación mientras entrenaba con el plantel de Deportivo Madryn (equipo que milita en la Primera Nacional), fue internado en un hospital y se encuentra en grave estado. El jugador de 27 años, oriundo de la localidad de General Cabrera, participaba de una práctica de pretemporada cuando padeció un paro cardiorrespiratorio y debió ser asistido de emergencia.

El cuerpo médico del club le practicó maniobras de reanimación con un desfibrilador y eso le salvó la vida.

El club de Puerto Madryn (Chubut) sacó un comunicado oficial donde destacó la labor del doctor Marcelo Ballari y también se dio a conocer que otro futbolista del plantel estaba capacitado en RCP y prestó colaboración.

Nievas llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue figura en el ascenso a la Primera Nacional en 2021, aunque perdió la titularidad en la segunda categoría y en la última temporada atajó en Germinal, en el Torneo Federal A.

El entrenador del equipo, Cristian Díaz, expresó ante los medios: «Nievas empezó a tener convulsiones y todos nos asustamos y temimos lo peor. Siempre hay que tener todos los elementos posibles para estas situaciones. Hay que tomar conciencia real de cómo actuar en este tipo de casos, porque a mí me pasó que me asusté y me paralicé. Mauricio está bien y ya pudo ser visitado por sus compañeros y sus familiares, la familia ya está tranquila».