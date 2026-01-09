Un arquero cordobés sufrió un paro en un entrenamiento y está grave

Puerto Madryn
Un arquero cordobés sufrió un paro en un entrenamiento y está graveMauricio Nievas se descompensó durante la pretemporada que realizaba con Deportivo Madryn.
El arquero cordobés Mauricio Nievas sufrió una descompensación mientras entrenaba con el plantel de Deportivo Madryn (equipo que milita en la Primera Nacional), fue internado en un hospital y se encuentra en grave estado. El jugador de 27 años, oriundo de la localidad de General Cabrera, participaba de una práctica de pretemporada cuando padeció un paro cardiorrespiratorio y debió ser asistido de emergencia.
El cuerpo médico del club le practicó maniobras de reanimación con un desfibrilador y eso le salvó la vida.
El club de Puerto Madryn (Chubut) sacó un comunicado oficial donde destacó la labor del doctor Marcelo Ballari y también se dio a conocer que otro futbolista del plantel estaba capacitado en RCP y prestó colaboración.
Nievas llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue figura en el ascenso a la Primera Nacional en 2021, aunque perdió la titularidad en la segunda categoría y en la última temporada atajó en Germinal, en el Torneo Federal A.
El entrenador del equipo, Cristian Díaz, expresó ante los medios: «Nievas empezó a tener convulsiones y todos nos asustamos y temimos lo peor. Siempre hay que tener todos los elementos posibles para estas situaciones. Hay que tomar conciencia real de cómo actuar en este tipo de casos, porque a mí me pasó que me asusté y me paralicé. Mauricio está bien y ya pudo ser visitado por sus compañeros y sus familiares, la familia ya está tranquila».