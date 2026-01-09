Un auto se despistó y quedó sobre el cantero central en Circunvalación

Un siniestro vial se registró esta tarde sobre Avenida Circunvalación, en el kilómetro 8 y medio del anillo externo, en inmediaciones de Costanera sur, donde un auto terminó detenido sobre el cantero central, afectando el carril rápido.

De acuerdo a lo que se observa en el lugar, el vehículo presenta daños en la parte delantera, con restos de autopartes esparcidos sobre la calzada y la banquina, mientras que una persona permanecía fuera del rodado junto al guardarraíl.

El hecho ocurrió en medio de lluvia intensa, con calzada mojada y visibilidad reducida, condiciones que complicaron la circulación y obligaron a extremar precauciones en la zona.

Desde la Policía se solicitó circular con extrema precaución, ya que el rodado ocupa parte del cantero central y del carril rápido, generando riesgo para quienes transitan por el sector.