Un hombre grave tras haber sido golpeado por un poste en Carlos Paz

Un hombre se encuentra en grave estado luego de haber sido golpeado por un poste en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Según pudo conocer EL DIARIO, fue trasladado primero al Hospital Gumersindo Sayago y luego derivado de urgencia hacia la Clínica San Roque, donde fue diagnosticado con un traumatismo de cráneo.

El hecho ocurrió este viernes 9 de enero en horas de la mañana en la esquina de Gobernador Peña y Avenida Vélez Sarsfield, en momentos en que el trabajador (de 73 años de edad) estaba descargando postes para una construcción. En un determinado momento, pasó un auto y rozó uno de los postes, que posteriormente terminó golpeándolo en la cabeza.

Por estas horas, el hombre permanece alojado en terapia intensiva en coma inducido y con respiración asistida.