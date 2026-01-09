Un vendedor ambulante se metió al río San Antonio para evitar un control

Un vendedor ambulante se arrojó a las aguas del río San Antonio en medio de la creciente, lo hizo para escapar de un control que realizaban los inspectores municipales de Villa Carlos Paz.

El hecho ocurrió este mediodía en la zona del balneario Playas de Oro y trascendió que el sujeto (de 36 años de edad) se encontraba acompañado de una menor de edad y fue trasladado en medio de un protocolo de salud mental.

Testigos contaron que el hombre no dudó en meterse en el cauce para burlar el operativo y puso en riesgo su vida y la vida de la pequeña, ya que el cauce registra un importante incremento producto de las crecientes que ingresaron en las últimas 24 horas.

Se dio intervención al personal de la Departamental Punilla, se logró que depusiera su actitud y se logró extraerlos de las aguas.

Mientras se les brindaba asistencia en las márgenes, otro vendedor ambulante se acercó al lugar y comenzó a intercambiar insultos con los efectivos y el personal de Seguridad VCP y terminó detenido.