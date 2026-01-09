Una perra detectó un celular oculto en la cárcel de San Francisco

Personal del Establecimiento Penitenciario de San Francisco secuestró elementos prohibidos durante un control de rutina realizado en el Pabellón 3.

El hallazgo se produjo luego de una marcación positiva realizada por Jazmín, una perra adiestrada que recorría el sector junto al personal penitenciario. A partir de la señal del animal, se realizó una requisa más exhaustiva en el pasillo del pabellón, donde se detectaron objetos ocultos detrás de una heladera.

En el lugar se secuestró un teléfono celular sin chip y un cargador con cable USB, ambos de marca Samsung. Según informaron desde el Servicio Penitenciario de Córdoba, los elementos se encontraban escondidos con la intención de evadir los controles de seguridad.

Tras el procedimiento, los objetos fueron incautados y serán remitidos a la Unidad Judicial correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor.