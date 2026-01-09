Violencia: Detuvieron a otro vendedor que insultó y agredió a los policías

Un joven de 22 años fue detenido esta tarde luego de haber insultado y lanzar golpes de puño contra los policías en el balneario Playas de Oro de Villa Carlos Paz. Se trata de un vendedor ambulante que trató de resistirse a un control del personal de inspectoría, el cual se enmarca dentro de los operativos previstos por la temporada de verano.

Ocurrió en la intersección de las calles Perito Moreno y Madrid, luego de un altercado con otro vendedor que se metió a las aguas crecidas del río San Antonio (en la compañía de una menor) con la intención de burlar a los agentes municipales.

Uno de los efectivos resultó herido en uno de sus brazos durante el procedimiento.

Finalmente, se logró detener al agresor, se ordenó su traslado a la comisaría y quedó a disposición de la justicia.