Volcó un camión cargado de bidones de agua en la Ruta 38

Punilla Norte
Volcó un camión cargado de bidones de agua en la Ruta 38El siniestro ocurrió anoche, a la altura del ingreso al Balneario Municipal. El vehículo transportaba bidones de agua y jugo y quedó atravesado sobre la calzada
Un camión con acoplado volcó este jueves alrededor de las 20 horas sobre la ruta nacional 38, en la localidad de Huerta Grande, generando complicaciones en la circulación y un importante operativo de emergencia.
El hecho ocurrió cuando el conductor del vehículo, que circulaba en sentido norte-sur y transportaba bidones de agua y jugo, perdió el control y terminó volcando a la altura del ingreso al Balneario Municipal. El camión quedó sobre la calzada, con parte de la carga desparramada.
El conductor sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por personal médico.
En la zona trabajaron Bomberos de La Falda, efectivos de Policía, Guardia Local y personal del municipio, que desplegó una pala mecánica para remover el camión y la carga, con el objetivo de desbloquear el tramo afectado y restablecer la circulación.
Mientras duraron las tareas, se solicitó circular con precaución debido a la reducción de calzada y a las condiciones nocturnas.