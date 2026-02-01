Accidente grave en Ruta 13: un hombre sufrió hundimiento de cráneo

Esta mañana, se produjo un grave accidente de tránsito en la intersección de la Ruta Provincial 13, en la ciudad de Las Varillas, donde un automóvil Peugeot 207 terminó impactando contra un poste.

De acuerdo con el testimonio de un hombre de 67 años que presenció el hecho, el vehículo circulaba en sentido este-oeste cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control y se desvió de la calzada, provocando el choque.

El auto era conducido por un hombre de 31 años, quien fue asistido en el lugar y trasladado al hospital local por el servicio de emergencias. Tras la atención médica, se informó que presentaba lesiones de carácter grave, con golpes múltiples, cortes en el rostro y hundimiento de cráneo.

En el sector trabajaron efectivos policiales y personal sanitario, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.