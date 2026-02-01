Alerta por creciente en el río San Antonio

Tras las precipitaciones de las últimas horas en el valle de Punilla, una creciente de más de un metro ingresó al río San Antonio por la localidad de Cuesta Blanca.

Los servicios de emergencia solicitan a la población extremar las medidas de seguridad en las costas de ríos y arroyos; también se espera un leve aumento en el río Cosquín.

El pronóstico indica que las lluvias continuarán mañana lunes. Durante la madrugada y la mañana podrían registrarse tormentas aisladas, mientras que por la tarde volverían a intensificarse, con probabilidades de precipitación nuevamente entre el 40 y el 70 por ciento.