Auto volcó tras chocar con el Tren de las Sierras

Esta tarde, alrededor de las 17.20, se produjo un choque entre una formación del Tren de las Sierras y un automóvil Fiat en el cruce del semáforo ubicado a la altura de Fuerte Grande, sobre la Ruta Nacional 38, en jurisdicción de Huerta Grande.

Por causas que se intentan establecer, el tren —que se dirigía hacia Capilla del Monte— impactó contra el vehículo que circulaba por la zona. A raíz del fuerte golpe, el auto volcó y quedó tumbado en el lugar.

En el automóvil viajaban dos personas, quienes resultaron con lesiones y fueron asistidas por dos ambulancias del servicio de emergencias. Al menos uno de los ocupantes, un hombre, fue trasladado por el CEM para una mejor evaluación médica.

En el sector trabajaron Bomberos Voluntarios, personal sanitario y efectivos policiales, mientras se realizaban tareas de asistencia y se ordenaba el tránsito en uno de los puntos más transitados del corredor serrano. La circulación presentó importantes demoras durante la intervención de los equipos de emergencia.

.