Bancos de niebla reducen la visibilidad en el Camino de las Altas Cumbres

Durante esta mañana, se registraron bancos de niebla en varios tramos del Camino de las Altas Cumbres, generando una fuerte reducción de la visibilidad y complicando la circulación vehicular en una de las rutas más transitadas de las sierras de Córdoba.

La situación fue advertida en sectores elevados del trazado, donde la niebla cubre gran parte de la calzada y limita el campo visual de los conductores, especialmente en curvas y rectas extensas. El fenómeno se da en un contexto de condiciones meteorológicas inestables, con humedad elevada y lluvias persistentes en distintas zonas serranas.

Desde los organismos de control se solicita extrema precaución al circular, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos mientras persistan estas condiciones, ya que la visibilidad puede variar de manera repentina a lo largo del recorrido.

El Camino de las Altas Cumbres conecta los valles de Punilla, Traslasierra y Calamuchita, por lo que el impacto alcanza tanto a residentes como a turistas que se desplazan entre regiones.