Cerraron el vado de Estancia Vieja por la creciente

El vado de Estancia Vieja fue cerrado este domingo debido a una creciente en el arroyo Los Chorrillos, curso de agua que atraviesa la localidad y que registró un aumento significativo de su caudal tras las precipitaciones de las últimas horas en el valle de Punilla.

La medida fue adoptada de manera preventiva para evitar riesgos tanto a conductores como a peatones, ante la fuerza del agua y la imposibilidad de garantizar un cruce seguro por el sector.

En paralelo, una creciente superior al metro ingresó al río San Antonio desde la zona de Cuesta Blanca, fenómeno que no afecta directamente a Estancia Vieja pero que es seguido de cerca por los servicios de emergencia ante posibles nuevas subas aguas abajo. También se indicó que podría registrarse un leve incremento en el nivel del río Cosquín.

Desde los organismos de seguridad reiteraron el pedido de extremar precauciones, evitar permanecer en las costas de ríos y arroyos y no intentar cruzar pasos vados mientras persistan estas condiciones.

El pronóstico anticipa que las lluvias continuarán este lunes, con tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, y una posible intensificación hacia la tarde, con probabilidades de precipitación estimadas entre el 40 y el 70 por ciento.