Clausuran fiestas clandestinas con más de 300 personas

En las últimas horas, personal policial y municipal intervino en dos encuentros que se desarrollaban sin habilitación en la ciudad de Alta Gracia, tras constatarse la realización de actividades no autorizadas en distintos sectores.

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad. En ambos casos, los responsables indicaron que se trataban de celebraciones privadas, aunque cobraban entradas y carecían de autorización municipal.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre el camino al Valle Buena Esperanza, donde se detectó un evento con la presencia de alrededor de 90 personas. En el lugar, la propietaria del inmueble, una mujer de 36 años, señaló que se trataba de una fiesta de cumpleaños aunque se pudo establecer que cobraba un canon a los asistentes. No obstante, personal municipal labró las actas correspondientes al constatar la falta de autorización.

En tanto, en pasaje La Morada, barrio Santa Teresita, se desarrollaba otro encuentro en un complejo al aire libre, donde se encontraban unas 250 personas quienes al parecer debían pagar $20.000 para ingresar. En el predio se observaron carpas, baños químicos y mesas con bebidas alcohólicas. Ante la ausencia de habilitación municipal, inspectores procedieron a la clausura del lugar, con intervención del personal policial en ambos operativos.