Detienen a un vecino de Carlos Paz que era buscado por la justicia

En horas de la mañana en barrio La Quinta de Villa Carlos Paz, un hombre de 44 años que tenía una orden de captura emitida por la justicia fue detenido por personal policial de la departamental Punilla.

La aprehensión se produjo en la intersección de Demóstenes y Juana de Arco, cuando fue interceptado por personal del Comando de Acción Preventiva, que al chequearlo por sistema policial arrojó que el hombre domiciliado en la ciudad tenía un pedido de captura vigente.

Si bien no han trascendido los motivos por los cuales era buscado por la justicia, se informó oficialmente que se procedió a su detención y traslado a la alcaldía local, quedando a disposición de la Fiscalía de turno.