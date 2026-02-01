Dos personas murieron tras un violento impacto en barrio Industrial Ferreyra

Córdoba: fatal choque en zona industrial
Dos personas murieron tras un violento impacto en barrio Industrial FerreyraEl auto en el que viajaban terminó contra un poste tras ser alcanzado por una camioneta. El conductor del otro vehículo quedó bajo custodia mientras se investigan las causas.
Un hombre de 46 años y una mujer de 41 perdieron la vida en las últimas horas luego de protagonizar un choque en la intersección de General Manuel Savio y Diego de Funes y Salinas, en barrio Industrial Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.
Según se informó, ambas víctimas se desplazaban en un Renault Clío, que fue alcanzado desde atrás por una camioneta Toyota Hilux SW4. A raíz del impacto, el automóvil perdió el control y terminó incrustado contra un poste de madera del tendido eléctrico.
Un servicio de emergencias acudió al lugar y constató el fallecimiento de los ocupantes del auto en el sitio del siniestro.
El conductor de la camioneta, un joven de 28 años, sufrió traumatismo facial y fue trasladado al hospital San Roque, donde permanece con custodia policial a disposición de la Unidad Judicial de Accidentología Vial. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.