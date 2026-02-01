Dos personas murieron tras un violento impacto en barrio Industrial Ferreyra

Un hombre de 46 años y una mujer de 41 perdieron la vida en las últimas horas luego de protagonizar un choque en la intersección de General Manuel Savio y Diego de Funes y Salinas, en barrio Industrial Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.

Según se informó, ambas víctimas se desplazaban en un Renault Clío, que fue alcanzado desde atrás por una camioneta Toyota Hilux SW4. A raíz del impacto, el automóvil perdió el control y terminó incrustado contra un poste de madera del tendido eléctrico.

Un servicio de emergencias acudió al lugar y constató el fallecimiento de los ocupantes del auto en el sitio del siniestro.

El conductor de la camioneta, un joven de 28 años, sufrió traumatismo facial y fue trasladado al hospital San Roque, donde permanece con custodia policial a disposición de la Unidad Judicial de Accidentología Vial. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.