Drama en la Patagonia: el fuego ya afectó 45 mil hectáreas y hay cuatro parques en alerta

El avance de los incendios forestales en la Patagonia alcanzó niveles críticos este domingo, con focos activos que afectan de manera simultánea a cuatro parques nacionales y una superficie que ya supera las 45 mil hectáreas devastadas en el Parque Nacional Los Alerces.

Según el último reporte de la Administración de Parques Nacionales (APN), la situación es de extrema complejidad debido a la simultaneidad de los focos en las zonas Norte y Centro, lo que obligó a un despliegue masivo de brigadistas en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.

Las condiciones meteorológicas actuales, caracterizadas por temperaturas elevadas, vientos intensos y una baja humedad relativa, complican las tareas de control y aumentan el riesgo de propagación hacia nuevas áreas boscosas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en el operativo de emergencia en Los Alerces trabajan actualmente 247 personas de la APN en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y unos 265 efectivos de la jurisdicción de Chubut. Ante la magnitud del siniestro, el organismo nacional mantiene preparados a otros 300 brigadistas de diferentes regiones del país para garantizar los recambios en la línea de fuego.

"Se recuerda que los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso", remarcaron las autoridades, quienes además dispusieron el cierre de la Portada Norte del parque y la restricción del uso náutico recreativo en el Lago Futalaufquen para facilitar la operación de los 20 medios aéreos desplegados en la zona.

La crisis ígnea motivó que el Gobierno nacional decidiera oficializar en las próximas horas la declaración de Emergencia Ígnea para la provincia de Santa Cruz, sumándola así a las jurisdicciones de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa que ya cuentan con este estatus legal.

En territorio santacruceño, los incendios se concentran al sur de Puerto San Julián, afectando sectores críticos como la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke. Aunque el fuego llegó a situarse a escasos 4.000 metros de zonas residenciales en el Campo El Montañés, las autoridades aseguraron que, por el momento, no existe un riesgo inmediato para las viviendas.

El reporte diario de la APN subrayó que la articulación entre las distintas jurisdicciones es permanente, priorizando la seguridad del personal y la conservación de los ecosistemas ante un escenario donde no se prevén precipitaciones para las próximas jornadas.

En total, el Estado nacional ya movilizó 426 brigadistas y una importante flota de apoyo logístico para intentar contener los diversos frentes que atraviesan pastizales y bosques nativos en los parques Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín, donde la vigilancia es constante para evitar que el fuego alcance centros estratégicos o áreas de visitantes.