Falleció un hombre tras un despiste durante la madrugada

Un hombre de 36 años falleció en la madrugada de este domingo luego de protagonizar un despiste sobre la ruta nacional 158, a la altura del kilómetro 131, en jurisdicción de Arroyo Algodón.

De acuerdo a la información conocida, la víctima se desplazaba en una camioneta Renault Oroch cuando, por causas que se intentan establecer, el vehículo salió de la calzada y terminó impactando fuera del trazado. El siniestro ocurrió sin la participación de otros rodados.

Un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento del conductor, quien sufrió lesiones de gravedad producto del impacto.

Las circunstancias que originaron el despiste son materia de investigación.