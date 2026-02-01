Impacto brutal en Freyre: cuatro jóvenes terminaron hospitalizados

Durante la mañana de este sábado, se produjo un choque de fuerte violencia en calle Iturraspe s/n, en la localidad de Freyre, que dejó como saldo cuatro jóvenes lesionados.

El siniestro fue protagonizado por un Renault Twingo, conducido por un joven de 18 años, y una motocicleta Guerrero Trip, en la que circulaban tres jóvenes, de 18, 19 y 20 años. Por motivos que aún se intentan establecer, ambos rodados impactaron de manera directa y con gran fuerza.

En el lugar trabajó el servicio de emergencias, que dispuso el traslado de los cuatro heridos al Hospital J.B. Iturraspe de San Francisco para su atención médica.

Según se informó tras las primeras evaluaciones, la joven de 20 años presentó traumatismo de cadera y cervical, la joven de 18 años sufrió traumatismo de cadera, mientras que el conductor del automóvil resultó con traumatismo de cráneo y tórax. El estado del cuarto involucrado no fue detallado oficialmente.