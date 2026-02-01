Intento de robo en joyería termina con dos detenidos en Villa Allende

Dos hombres fueron detenidos en Villa Allende tras intentar robar una joyería; intentaron escapar por el río, pero la policía los capturó a tiempo.

Cuerpo de la nota:

En el barrio Centro de Villa Allende, dos hombres fueron aprehendidos mientras intentaban robar en una joyería. Según informaron las autoridades, los sospechosos habían dañado la reja del local para acceder al interior.

Al percatarse del hecho, los efectivos se desplazaron rápidamente hasta el lugar y sorprendieron a los hombres intentando escapar por el río. Gracias a la rápida intervención policial, fueron detenidos antes de concretar su fuga.

Durante el procedimiento, se secuestraron herramientas y otros elementos relacionados con el intento de robo. La investigación quedó a cargo de la policía local, que continuará con las diligencias correspondientes.