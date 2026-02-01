Operativo en Carlos Paz: un detenido en un allanamiento por robo

En las últimas horas, se llevaron a cabo dos operativos policiales en el norte de la provincia de Córdoba, que derivaron en detenciones y secuestros de distintos elementos vinculados a hechos delictivos.

En Villa Carlos Paz, personal policial realizó un allanamiento relacionado con un robo, que terminó con la detención de un joven de 19 años. En el lugar se secuestraron cartuchos, dosis de cocaína, marihuana y otros elementos de interés para la causa.

Por otra parte, en la ciudad de Deán Funes, dos hombres fueron detenidos tras una investigación por abigeato. Durante el procedimiento se encontraron restos de animales bovinos, que habían sido sustraídos, lo que permitió avanzar con las actuaciones correspondientes.

Ambos hechos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas investigativas en cada caso.