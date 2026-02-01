Perú autorizó la extradición a la Argentina de Pequeño J

El Gobierno de Perú aprobó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, requerido por la Justicia argentina como principal imputado en el triple crimen de Florencio Varela. La decisión quedó oficializada este sábado, en Lima.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Suprema Nº 041-2026-JUS, firmada por el presidente José Enrique Jerí Oré y publicada el 30 de enero en Lima. Con ese acto, quedó habilitado el traslado del detenido a la Argentina para su juzgamiento formal.

Según lo informado, Valverde Victoriano será procesado por los femicidios de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). En el expediente se lo acusa por “homicidio agravado” en tres hechos, con alevosía, ensañamiento y violencia de género.

Condiciones de entrega

El texto oficial fija condiciones para concretar la entrega. Antes del traslado, las autoridades peruanas deberán constatar si el imputado registra causas penales en trámite o una condena pendiente en su país; de existir, el procedimiento quedará aplazado.

Además, la resolución consigna que el Estado argentino ofreció garantías para computar el tiempo de privación de libertad cumplido durante el trámite de extradición en Perú. El documento también lleva las firmas del ministro de Justicia Walter Eleodoro Martínez Laura y del canciller Hugo Claudio De Zela Martínez.

Próximos pasos

Con la autorización ya emitida, el traslado quedará sujeto a pasos administrativos y coordinaciones entre ambos Estados. En Argentina, la causa seguirá su curso en la jurisdicción correspondiente, con la producción de pruebas y la definición de próximas audiencias judiciales.