Punilla concentró las lluvias: ¿dónde se concentró el mayor caudal?

Durante la mañana de este domingo, el Valle de Punilla concentró los principales registros de lluvia en las sierras de Córdoba, según el relevamiento realizado por la Dirección Bomberos y DUAR Punilla, a partir de datos tomados en las últimas seis horas en distintas cuencas de la región.

La lluvia se concentró principalmente en las zonas altas del Valle de Punilla, donde cayó más agua y de manera sostenida durante varias horas. Hacia los sectores medios y bajos, las precipitaciones fueron más débiles y dispersas. Los ríos aumentaron su caudal, pero sin desbordes ni situaciones críticas, mientras continúa el monitoreo ante la persistencia del tiempo inestable.

En otras zonas de las sierras, las lluvias fueron desparejas y, en algunos casos, casi nulas. Mientras algunos sectores recibieron chaparrones aislados, en otros directamente no se registraron precipitaciones. Esto explica por qué no todos los ríos reaccionaron de la misma manera y por qué el impacto del agua se concentró especialmente en Punilla y no en toda la provincia.

En números

En la cuenca del río San Antonio, el mayor acumulado se registró en Los Gigantes, con 18 milímetros, seguido por Puesto Garay con 14 mm y El Cajón con 13 mm. Más abajo, los valores fueron menores, con registros de 7 mm en La Posta, 8 mm en la confluencia de El Cajón, y entre 2 y 4 mm en sectores como Malambo, La Quebrada y el Perilago San Roque. El promedio general fue de 9,5 mm en cuenca alta, 6,5 mm en cuenca media y 3,5 mm en cuenca baja.

En cuanto a los niveles del río San Antonio, se midieron 0,52 metros en El Cajón, 1,11 metros en Malambo y 0,81 metros en la confluencia, sin reportes de crecidas significativas hasta el momento.

La cuenca del río Cosquín también mostró acumulados relevantes. El mayor registro se dio en La Hoyada, con 14 milímetros, seguida por San José con 8 mm y Carnerillo con 7 mm. En La Juntura se midieron 5 mm y en Villa Caeiro, 3 mm, mientras que en Olaen no se registraron precipitaciones. El promedio general de la cuenca fue de 9,7 milímetros.

Respecto a los niveles del río Cosquín, se informaron 2,13 metros en La Hoyada, 0,47 metros en San José, 0,59 metros en La Juntura y 0,01 metros en Carnerillo, sin datos disponibles en Villa Caeiro.

Por su parte, en la cuenca Las Mojarras, el registro indicó 10 milímetros en Los Chorrillos, con un nivel de río de 0,31 metros, marcando uno de los promedios más altos en relación a su extensión.

El monitoreo de lluvias y niveles de ríos continúa activo en Punilla ante la persistencia de condiciones inestables previstas para la región.