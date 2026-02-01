Rescataron a un adolescente tras sufrir convulsiones dentro del agua

Un adolescente de 16 años fue rescatado este sábado por la tarde en el Azud Norte de Río Cuarto, luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba dentro del agua.

Según se informó, el episodio fue advertido por personal de guardavidas del sector, quienes notaron que el joven presentaba convulsiones y no podía salir por sus propios medios. De inmediato se dio aviso a la Dirección Bomberos, que intervino en el lugar.

Bomberos y guardavidas ingresaron al cauce y lograron extraer al adolescente de manera segura, evitando que la situación se agravara.

Una vez fuera del agua, el joven fue asistido por un servicio de emergencias, que lo estabilizó en el lugar y continuó con la atención médica correspondiente.