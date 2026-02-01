Robaron en un kiosco de Bialet Massé y fueron detenidos tras huir en moto

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos este domingo por la tarde en Bialet Massé, acusados de robar elementos de un comercio ubicado en el centro de la localidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:20, cuando el propietario de un kiosco advirtió una situación sospechosa: dos hombres ingresaron al local y se retiraron sin realizar ninguna compra, a bordo de una motocicleta azul. Al revisar las cámaras de seguridad, el comerciante constató que le habían sustraído una botella de bebida alcohólica, por lo que dio aviso a la Policía.

Con los datos aportados, se montó un operativo cerrojo en la zona. Minutos después, personal del CAP Zona II logró interceptar a los sospechosos en la intersección de Los Talas y Los Aguiluchos, en la comuna de San Roque.

En el lugar fueron detenidos dos hombres de 32 y 39 años, y se secuestró la bebida sustraída junto con la motocicleta Keller 110 cc en la que se trasladaban.

Los detenidos y los elementos recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía de turno, que continúa con la investigación del hecho.