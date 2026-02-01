San Juan: policías salvaron a un bebé que nació en un inodoro y no respiraba

Una joven de 26 años protagonizó un dramático parto domiciliario en el departamento sanjuanino de 25 de Mayo, donde efectivos policiales lograron salvarle la vida a su bebé tras rescatarlo del interior de un inodoro.

El hecho ocurrió este sábado, cuando la mujer comenzó con el trabajo de parto mientras se encontraba en el baño de su vivienda acompañada por una vecina.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la situación se tornó crítica cuando el recién nacido cayó accidentalmente al sanitario, lo que motivó un desesperado pedido de auxilio a las fuerzas de seguridad.

Al arribar al domicilio, el personal de la Comisaría 10ª constató que el pequeño no presentaba signos vitales. Ante la urgencia del cuadro, una de las agentes inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Gracias a la intervención, el bebé comenzó a presentar signos vitales positivos y pudo ser estabilizado en el lugar. En medio de un clima de extrema tensión, los uniformados trasladaron a la madre hacia la cocina de la propiedad para que pudiera mantener al niño sobre su pecho, dado que el recién nacido aún permanecía unido al cordón umbilical al momento del rescate.

Posteriormente, ambos fueron derivados de urgencia al Hospital de 25 de Mayo y, debido a la complejidad del caso, se dispuso su traslado al Hospital Dr. Guillermo Rawson para una atención especializada.

Desde el centro de salud informaron que tanto la madre como su hijo permanecen internados bajo observación para los controles pertinentes, aunque confirmaron que los dos "se encuentran en buen estado de salud".