Seis meses de investigación y una pareja detenida por vender cocaína

Seis meses de investigación y una pareja detenida por vender cocaínaLa investigación duró seis meses y terminó con el secuestro de droga, dinero y otros elementos de interés.
En las últimas horas, una pareja fue detenida en barrio SEP, en la ciudad de Córdoba, acusada de vender cocaína desde su propia vivienda, ubicada sobre calle Pública s/n, a pocos metros de una escuela.
El trabajo fue el resultado de seis meses de investigación, que permitió establecer que un hombre de 55 años y una mujer de 54 comercializaban estupefacientes desde el domicilio, dejando ingresar a los compradores para concretar las ventas.
Durante el operativo, los efectivos incautaron varias dosis de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa. Tras las actuaciones, la pareja quedó a disposición de la Justicia.