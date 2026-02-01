Un menor grave tras accidentarse en una pileta

urgencia
Un menor grave tras accidentarse en una piletaMediante un cordón sanitario policial, el adolescente fue derivado desde un centro de salud de Agua de Oro
En la tarde de este sábado, un menor de 12 años sufrió un grave traumatismo de cráneo tras golpear su cabeza en una pileta en Villa Cerro Azul; se lo trasladó mediante un cordón sanitario policial hasta la Clínica del Sol en la ciudad de Córdoba.
El episodio se registró en un domicilio en la intersección de las calles Córdoba y Lima, donde, según relató su madre, el menor se arrojó a una pileta y golpeó fuertemente su cabeza. Tras el incidente, fue trasladado en primera instancia a un centro de salud de la localidad de Agua de Oro, donde recibió las primeras atenciones médicas.
Debido a la complejidad del cuadro, los profesionales dispusieron su derivación a la Clínica del Sol, en la ciudad de Córdoba, para continuar con una evaluación y tratamiento especializado.
El traslado se realizó mediante un cordón sanitario, con el objetivo de agilizar el recorrido y garantizar una atención rápida y segura.