Una pareja murió tras un fuerte choque en la madrugada

Un fatal accidente de tránsito conmocionó a la ciudad de Córdoba durante la madrugada de este domingo, cuando una colisión por alcance en barrio Industrial Ferreyra terminó con la vida de dos personas. El siniestro ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en la intersección de avenida General Manuel Savio al 5200 y Diego de Funes y Salinas.

Según los primeros informes, una camioneta Toyota Hilux SW4 impactó desde atrás a un automóvil Renault Clío negro en el que se desplazaba una pareja. A raíz de la violencia del choque, el conductor del vehículo menor perdió el control, el auto dio varios giros, se salió de la calzada y terminó colisionando frontalmente contra un poste de madera del tendido eléctrico.

El impacto fue de tal magnitud que el Renault Clío quedó completamente destruido. Al lugar acudieron servicios de emergencias médicas, que constataron el fallecimiento instantáneo de ambos ocupantes del automóvil. Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 46 años, quien conducía el rodado, y una mujer de 41 años que viajaba como acompañante.

El conductor de la camioneta, un joven de 28 años, sufrió traumatismos en el rostro y fue trasladado al Hospital San Roque, donde permanece internado fuera de peligro, pero bajo estricta custodia policial por disposición judicial.

En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Judicial de Accidentología Vial y personal de criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes. La investigación se centra en determinar la velocidad a la que circulaba la camioneta y si existieron factores externos que hayan desencadenado el choque por alcance.

En ese marco, se espera que en las próximas horas se le practiquen al conductor sobreviviente los tests de alcoholemia y toxicología de rigor para avanzar en la determinación de responsabilidades.