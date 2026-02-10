Alerta amarilla por tormentas durante la madrugada del miércoles

La Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad informó que continúa vigente una alerta amarilla por tormentas para la madrugada y la mañana del miércoles 11 de febrero, de acuerdo a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba.

Según el informe oficial, podrían desarrollarse tormentas en distintos puntos del territorio provincial, algunas localmente fuertes, con fenómenos que se presentarían de manera dispar, especialmente en las zonas centro, sur y sudeste.

Las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, ráfagas de viento que oscilarían entre 65 y 85 kilómetros por hora, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

Ante este escenario, se recomienda extremar las medidas de prevención, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, circular con precaución en horarios críticos y mantenerse alejados de ríos y arroyos ante posibles crecidas.