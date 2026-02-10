Aviso vecinal fue clave para recuperar prendas robadas en Córdoba

Barrio Pueyrredón
Aviso vecinal fue clave para recuperar prendas robadas en CórdobaEl hecho fue advertido por vecinos que aportaron datos clave. Recuperaron prendas sustraídas durante un operativo de búsqueda.
Una pareja y dos menores fueron demorados en barrio Pueyrredón tras ser señalados como presuntos responsables de un robo a un comercio de indumentaria. El hecho se conoció gracias al aviso de vecinos que alertaron sobre la situación y aportaron información precisa.
A partir de esos datos, personal del programa Cordobeses en Alerta montó un operativo de búsqueda en el sector que permitió localizar a las personas involucradas a pocas cuadras del local afectado. Durante el procedimiento, se logró recuperar la mercadería robada, que fue puesta nuevamente a disposición del comercio.
La situación quedó en manos de la Justicia, que ahora deberá determinar la responsabilidad de los involucrados y las medidas a seguir, especialmente en el caso de los menores.