Aviso vecinal fue clave para recuperar prendas robadas en Córdoba

Una pareja y dos menores fueron demorados en barrio Pueyrredón tras ser señalados como presuntos responsables de un robo a un comercio de indumentaria. El hecho se conoció gracias al aviso de vecinos que alertaron sobre la situación y aportaron información precisa.

A partir de esos datos, personal del programa Cordobeses en Alerta montó un operativo de búsqueda en el sector que permitió localizar a las personas involucradas a pocas cuadras del local afectado. Durante el procedimiento, se logró recuperar la mercadería robada, que fue puesta nuevamente a disposición del comercio.

La situación quedó en manos de la Justicia, que ahora deberá determinar la responsabilidad de los involucrados y las medidas a seguir, especialmente en el caso de los menores.