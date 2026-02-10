Bialet Massé: lo encontraron en el patio de una casa y fue detenido

Un hombre de 26 años fue detenido anoche en Bialet Massé luego de ser sorprendido dentro del patio de una vivienda, mientras manipulaba la puerta de ingreso.

El episodio se registró alrededor de las 22:35, cuando un llamado telefónico alertó a la Policía sobre la presencia de un desconocido en el interior de un domicilio. Al llegar al lugar, personal del CAP Zona II constató la situación y procedió a la aprehensión del hombre, domiciliado en la localidad de Tanti.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a la alcaidía local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.