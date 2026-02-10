Capilla del Monte: robo, persecución y un detenido herido

Un episodio de inseguridad se registró anoche en barrio El Zapato, en la ciudad de Capilla del Monte, cuando al menos dos personas ingresaron a una vivienda con fines de robo, en momentos en que se desarrollaban actividades del festival en la zona.

Según trascendió, el propietario de la casa fue alertado por las cámaras de seguridad y se dirigió de inmediato al lugar. Al llegar, junto a vecinos del sector, comenzaron a buscar a los intrusos que habían escapado.

En medio de la persecución, una joven resultó golpeada en la cabeza cuando intentó acercarse a uno de los sospechosos, quien habría reaccionado de forma violenta para lograr huir.

Minutos después, uno de los presuntos ladrones fue localizado en las inmediaciones y reducido por vecinos hasta la llegada de la Policía. El hombre presentaba heridas de gravedad y fue trasladado al Hospital Domingo Funes, donde permanece internado.

De manera preliminar, se indicó que el detenido sería oriundo de Huerta Grande y tendría un pedido de captura vigente. La causa continúa bajo investigación.