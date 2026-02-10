Cayó un peligroso criminal, lo conocen como «el sicario» de Yapeyú

Un peligroso criminal, conocido como «El Sicario», fue atrapado durante un mega-operativo que se desplegó en la zona de barrio Yapeyú, Villa Capullo y sectores aledaños de la ciudad de Córdoba. Se llevaron adelante varios allanamientos y se logró dar con el prófugo, quien días atrás habría protagonizado un violento ataque por encargo que tuvo como víctima a una joven.

Además, se detuvo a otras siete personas (tres son menores de edad), vinculadas a robos calificados y hechos de violencia urbana.

El sospechoso tiene 38 años y contaría con un importante prontuario.

Se presume que participó del ataque a balazos que dejó parapléjica a Luna, una chica de 22 años que permanece internada el Hospital Córdoba y fue víctima de uno de los hechos de violencia más graves registrados en las últimas semanas.

Asimismo, fueron aprehendidos otros adolescentes por una investigación relacionada con privación ilegítima de la libertad, coacción y robo calificado. En el lugar , estuvo presente el jefe de Policía, Marcelo Marín, y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.