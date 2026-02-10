Con sirenazos y móviles encendidos, policías retomaron el reclamo en Rosario y Santa Fe

Un grupo de policías, junto a familiares y allegados, retomó este martes la manifestación iniciada el día anterior en la entrada de la Jefatura de la Unidad Regional II. La protesta se extendía entrada la tarde, con sirenas y móviles encendidos, pese al llamado a la reflexión realizado más temprano por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

En conferencia de prensa, el funcionario informó que 20 agentes fueron puestos a disponibilidad y advirtió sobre las consecuencias del abandono de funciones.

En paralelo, efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario también mantenían protestas frente a la Casa de Gobierno provincial, tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe.

Reclamo sin respuesta directa del ministro

Cerca de las 17, el ex policía Gabriel Sarla, quien actúa como interlocutor de los manifestantes, explicó que participó de una reunión en la sede de Gobernación en Rosario. Según relató, fueron recibidos por una funcionaria de segunda línea.

“La secretaria nos dijo que el ministro está ocupado y no nos podía atender”, señaló ante la prensa, y agregó que Cococcioni se encontraba reunido con el gobernador Maximiliano Pullaro.

Mientras se esperan novedades sobre una posible reunión en las próximas horas, los efectivos continuaban con el sirenazo y el corte de calle frente a Jefatura, con patrulleros y motos estacionados y encendidos.

La protesta comenzó antes del amanecer

La manifestación se inició antes de las 7 de la mañana, cuando unos 20 móviles policiales se apostaron sobre calle Ovidio Lagos y comenzaron a hacer sonar sus sirenas. Los reclamos están dirigidos al gobierno provincial, en disconformidad con las mejoras laborales anunciadas la semana pasada.

“El uniforme no se mancha”, decía una de las pancartas exhibidas por familiares de los agentes, quienes se sumaron desde temprano. Según se informó, la protesta no afectaba el patrullaje ni el ingreso y egreso a la Jefatura.

De hecho, el lunes por la noche se realizó un procedimiento en Aborígenes Argentinos al 6300 que culminó con el secuestro de un arma de fuego y la aprehensión de un menor de edad.

Incidentes y advertencias oficiales

Durante la protesta nocturna, grupos especializados de la Policía intervinieron para evitar que algunos manifestantes —algunos con capuchas— bloquearan el portón de ingreso y afectaran la operatividad.

En su conferencia, Cococcioni sostuvo que existen grupos dentro de la fuerza y exfuncionarios —incluso vinculados a delincuentes detenidos— que intentan aprovechar un reclamo legítimo para “golpear una política de seguridad exitosa” mediante “acciones violentas y antijurídicas”.

El ministro diferenció a quienes se manifiestan de manera pacífica y continúan cumpliendo sus funciones, de aquellos que buscan resentir el funcionamiento policial.

También hubo manifestación en la capital provincial

En la ciudad de Santa Fe, policías y sus familias se concentraron el lunes por la tarde frente a la Casa Gris para expresar su malestar.

Según informó la periodista Ivana Fux desde la capital provincial, la convocatoria fue menor que la registrada la semana pasada, antes de que el gobierno anunciara las mejoras salariales.