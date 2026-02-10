Detuvieron a un hombre que intentó robar y tenía pedido de captura

Capilla del Monte. Un hombre de 32 años fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Capilla del Monte luego de ser señalado como presunto autor de un intento de robo en una vivienda. Tras su aprehensión, se constató que registraba un pedido de captura vigente.

El procedimiento se llevó a cabo en calle Hipólito Yrigoyen al 1000, donde vecinos del sector lograron retener al sospechoso hasta la llegada del personal policial. Al arribar al lugar, los efectivos intervinieron y procedieron a la detención.

El individuo presentaba lesiones, por lo que fue trasladado en calidad de aprehendido al Hospital Domingo Funes, donde recibió atención médica. Posteriormente, fue derivado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, que ahora investiga el hecho y su situación legal.